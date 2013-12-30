东南亚股市：印尼股市收高1.5%结束全年交易，2008年以来首度年度下跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
汤森路透数据显示，印尼证交所今年截至12月27日的外资净卖出规模达到约21兆(万亿)(17.1亿美元)印尼卢比。
该证交所称，下周起将把每手的交易数量从500股减为100股，以提升市场流动性和吸引散户投资者。
印尼市场周二和周三将因新年假期休市。
新加坡股市上涨0.11%，报3,153.29点，为12月4日以来最高，马来西亚股市上涨0.6%，创下收盘纪录1,872.52点。越南股市 下跌1.2%至500.35点，为11月14日以来最低。
泰国和菲律宾股市将从周一休至周三，1月2日(周四)恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 386.14 1.00 +0.26 -8.95 424.10
新加坡 3153.29 3.53 +0.11 -0.44 3167.08
马来西亚 1872.52 11.46 +0.62 +10.87 1688.95
印尼 4274.18 61.20 +1.45 -0.98 4316.69
越南 500.35 -6.06 -1.20 +20.94 413.73
(完)
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英股富时指数 德股DAX指数 (编译 隋芬; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。