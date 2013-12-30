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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 18:29 BJT

东南亚股市：印尼股市收高1.5%结束全年交易，2008年以来首度年度下跌

汤森路透数据显示，印尼证交所今年截至12月27日的外资净卖出规模达到约21兆(万亿)(17.1亿美元)印尼卢比。

该证交所称，下周起将把每手的交易数量从500股减为100股，以提升市场流动性和吸引散户投资者。

印尼市场周二和周三将因新年假期休市。

新加坡股市上涨0.11%，报3,153.29点，为12月4日以来最高，马来西亚股市上涨0.6%，创下收盘纪录1,872.52点。越南股市 下跌1.2%至500.35点，为11月14日以来最低。

泰国和菲律宾股市将从周一休至周三，1月2日(周四)恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 386.14 1.00 +0.26 -8.95 424.10

新加坡 3153.29 3.53 +0.11 -0.44 3167.08

马来西亚 1872.52 11.46 +0.62 +10.87 1688.95

印尼 4274.18 61.20 +1.45 -0.98 4316.69

越南 500.35 -6.06 -1.20 +20.94 413.73

(完)

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