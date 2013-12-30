中国财政：各级政府负有偿还责任债务近21万亿元，有地方存风险隐患

路透北京12月30日 - 中国审计署周一发布全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，债务风险总体可控，但有的地方存在一定风险隐患。

审计署发言人表示，此次审计的政府性债务范围包括政府负有偿还责任的债务、政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务，审计范围包括中央、省、市、县、乡五级政府。

审计结果显示，地方政府债务资金有87%投向了市政建设等基础性、公益性领域，其余债务资金用于工业、能源等方面，大多数债务有相应的资产和收入作为偿债保障，地方政府融资平台公司偿债能力有所增强，政府性债务风险总体可控。

截至2012年底，全国政府负有偿还责任债务的负债率为36.74%；总负债率为39.43%，均低于国际标准参考值。全国政府外债占GDP的比率为0.91%，对外债的依赖性小,不易受国际市场波动影响，但债务来源中银行贷款比重较高，对国内金融体系依赖性较强。

全国政府负有偿还责任债务的债务率为105.66%；处于国际货币基金组织确定的90~150%的债务率控制标准参考值范围之内。政府或有债务规模比较大,但未来部分存量或有债务也可能逐步予以剥离。

“如果债务人自身收入状况良好，政府则不需要承担政府或有债务偿还责任。”发言人表示。

发言人认为，地方政府负有偿还责任的债务增长较快，年均增长19.97%；部分地方和行业债务负担较重，有的地区债务率已经超过100%，债务偿还压力较大；地方政府性债务对土地出让收入的依赖程度较高；部分地方和单位违规融资、违规使用政府性债务资金等。

发言人还表示，地方政府财力有限，普遍通过举债弥补资金缺口；地方领导干部盲目举债发展，另外违规融资、违规使用债务资金等问题和政府性债务的管理薄弱是债务增长的主要原因。