欧洲汇市：英镑兑美元在清淡交投中小涨，延续升势

周五英镑兑美元大涨，因在1.6500美元处的期权障碍在淡静交投中被清除。随后的获利了结盘打压英镑脱离28个月高点1.6577美元，以1.6486美元告收上周。

2013年英镑兑美元将录得上涨，受过去六个月英国经济数据支撑。这些数据显示，英国经济复苏好于预期。

“银行体系明显运转地更好，信贷发放更多，尽管信贷流向不是英国央行所希望的那样，如房市。”BMO Capital Markets外汇策略师Stephen Gallo称，“当某个市场越来越热时，资本会流入且货币升值。”