CNH动态：离岸即期人民币受中间价新高牵引小升，境内外价差续扩

路透香港12月30日 - 在人民币兑美元中间价继续刷高历史记录的带动下，香港离岸人民币即期汇价周一小幅走升，然赶不上在岸创历史新高的步伐，境内外即期价差进一步扩大。

2013年仅剩最后两天交易，离岸人民币即期市场周一全天交易清淡，市场在人民币升值预期下由人民币买盘推动升值，成交量相对偏低。

“今天即期没有大的波动，早盘从6.0710开始往下卖（美元），客户够人民币需求较多，从长期看即期还是会继续向下（升），每年年末基本都会在中间价牵引下走出全年最高价，今年估计也这样。”一位中资大行外汇交易员认为。

本地时间下午6:20，离岸人民币 报6.0680，上日尾盘在6.0720，微涨0.07%。在岸人民币收在6.0618，离岸与在岸价差扩大至-62个点子，为7月10日以来最大负价差幅度。

人民币兑美元即期 周一大幅收高于6.0618元，再创历史新高。中间价继续刷新历史纪录，且疑似干预撤防，客盘购汇稀少，令人民币升值预期继续发酵，推动即期再创新高。

另一位外资行交易员则表示，今天市场没有大变化，人民币兑美元短期和一年期远汇（DF）都上涨了一点，不少银行年底都在调整资产负债表，之前持有人民币寸头较多的，近期则选择买些美元，预计中长期DF掉期点在明年年初会有所反弹。

同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1300，小幅升0.02%，昨日收盘价为6.1315。

离岸人民币兑美元一年期远汇 报6.1166/06，较上日尾盘的6.1233亦有所小升。

周一日圆兑欧元下跌，兑美元触及五年低位，因市场预期日本央行将宣布更多货币宽松政策，而欧元区银行业者在年底退出海外资产。（完）

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