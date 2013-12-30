中港个股：金隅股份13年度净利增幅在15%内，本月关停多个水泥粉磨厂

路透香港12月30日 - 中国水泥和地产商--北京金隅股份 周一称，预计2013年度净利同比增长0-15%，因房地产开发业务结转收入大增，但同时要为本月关停的多个水泥粉磨厂进行资产减值。

金隅于香港和上海交易所的声明称，预计今个财年净利同比增长0-15%，主要由于房地产开发业务发展良好，今年结转收入及利润均有较大幅度的增长。

但公司同时须要进行总共2.99亿元人民币的资产减值准备，主要为响应北京市大气污染治理措施、石家庄削减煤炭工作以及工业和信息化部淘汰落后产能目标任务，于12月关停多个水泥粉磨厂和建材厂。

于2012年度，该公司录得净利29.65亿元，基本每股收益0.69元。根据汤森路透综合11名分析师预测中位值，金隅于2013年度净利为29.81亿元。

金隅表示，今年度水泥熟料综合销量4,100万吨，混凝土销量1,300万立方米，分别按年升15.8%及44.1%；房地产开发预售面积158万平方米，升22.1%。

其H股今天收跌1.56%，报6.33港元；A股则升2.78%，报6.66元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)