中港个股：金隅股份13年度净利增幅在15%内，本月关停多个水泥粉磨厂

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 - 中国水泥和地产商--北京金隅股份 周一称，预计2013年度净利同比增长0-15%，因房地产开发业务结转收入大增，但同时要为本月关停的多个水泥粉磨厂进行资产减值。
金隅于香港和上海交易所的声明称，预计今个财年净利同比增长0-15%，主要由于房地产开发业务发展良好，今年结转收入及利润均有较大幅度的增长。
但公司同时须要进行总共2.99亿元人民币的资产减值准备，主要为响应北京市大气污染治理措施、石家庄削减煤炭工作以及工业和信息化部淘汰落后产能目标任务，于12月关停多个水泥粉磨厂和建材厂。
于2012年度，该公司录得净利29.65亿元，基本每股收益0.69元。根据汤森路透综合11名分析师预测中位值，金隅于2013年度净利为29.81亿元。
金隅表示，今年度水泥熟料综合销量4,100万吨，混凝土销量1,300万立方米，分别按年升15.8%及44.1%；房地产开发预售面积158万平方米，升22.1%。
其H股今天收跌1.56%，报6.33港元；A股则升2.78%，报6.66元人民币。（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。