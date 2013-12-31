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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 17:32 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，证券业买卖超持平

路透台北12月31日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     证券业      2.00      2.00         0.00
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