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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 17:28 BJT

台湾债市：102/11期借券成交18.69亿台币，加权平均利率0.5893%

路透台北12月31日 - 台湾柜台买卖中心公布，周二等殖成交附条件交易行情相关借券
细节如下：
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  102/11    18.69    0.5900    0.5850        0.5893       131.5     131.0
  102/10    30.83    0.5900    0.4000        0.5865       344.5     345.5
                        
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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