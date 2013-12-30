更新版 1-中国政治：国家主席习近平任全面深化改革领导小组组长--新华

* 统一部署全国性重大改革

* 确定体制制度方面重大改革

* 各地区主要领导同志要亲自抓 (新增更多细节)

路透北京12月30日 - 继中国上月决定成立全面深化改革领导小组后，中共中央政治局周一召开会议宣告这一经济改革的顶层机构诞生，并决定由中国国家主席习近平担任组长。

新华社报导并称，小组主要职责是研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全国性重大改革等。

此前的中央经济工作会议强调，中央全面深化改革领导小组，在中共中央政治局、中共中央政治局常委会领导下工作。各地区各部门都要指定一个机构负责改革工作，主要领导同志要亲自抓。