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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 19:42 BJT

全球经济：低利率政策无法永远持续--德国财长

路透12月30日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一对媒体表示，全世界各央行的低利率政策无法永远持续。

朔伊布勒对德国画报说，世界各地的扩张性货币政策导致长期投资问题。

“当然，那无法永远持续下去，”他在周二刊出的德国画报中说。文章摘要内容提先发布。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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