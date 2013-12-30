香港个股：中石化冠德可能获母公司中石化注入天然气管道资产

路透香港12月30日 - 中石化冠德 周一称，其控股股东中国石化 正考虑将其所持陕西至山东的天然气管道资产注入中石化冠德。

中石化冠德在联交所一份声明中称，中石化正考虑将其所持陕西榆林至山东济南约940公里的天然气管道及相关设施注入中石化冠德，双方将就潜在收购项目进行商议，但最终并不一定会进行。

中石化冠德并称，倘若达成协议，该公司不排除会以股权或债务方式募集资金。

中石化冠德目前主要从事原油贸易、原油码头服务。该股今天升3.78%，收报8.24港元。（完）

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