香港个股：中石化冠德可能获母公司中石化注入天然气管道资产

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 - 中石化冠德 周一称，其控股股东中国石化 正考虑将其所持陕西至山东的天然气管道资产注入中石化冠德。
中石化冠德在联交所一份声明中称，中石化正考虑将其所持陕西榆林至山东济南约940公里的天然气管道及相关设施注入中石化冠德，双方将就潜在收购项目进行商议，但最终并不一定会进行。
中石化冠德并称，倘若达成协议，该公司不排除会以股权或债务方式募集资金。
中石化冠德目前主要从事原油贸易、原油码头服务。该股今天升3.78%，收报8.24港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。