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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小幅收低，但婆罗洲洪患疑虑抑制跌幅

马来西亚指标3月棕榈油合约 小幅收跌0.04%，报每吨2,629林吉特。

上周五棕榈油合约曾触及2,653林吉特，为12月12日迄今高位，当时林吉特走弱、逢低买盘以及雨季洪水所造成的供给忧虑，推动棕榈油反弹。

总成交量仅为9,980口，低于一般的35,000口水准，因年底假期因素影响交投萎缩，微小交易波动便放大价格走势。

市场人士将关注船货调查机构周二公布的12月全月棕榈油出口数据。

分析师表示，明年棕榈油的食用和能源应用需求预计将上升，因全球经济复苏强劲，加之印尼和和马来西亚提高强制使用生物柴油的要求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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