马来西亚期市：棕榈油期货小幅收低，但婆罗洲洪患疑虑抑制跌幅

上周五棕榈油合约曾触及2,653林吉特，为12月12日迄今高位，当时林吉特走弱、逢低买盘以及雨季洪水所造成的供给忧虑，推动棕榈油反弹。

总成交量仅为9,980口，低于一般的35,000口水准，因年底假期因素影响交投萎缩，微小交易波动便放大价格走势。

分析师表示，明年棕榈油的食用和能源应用需求预计将上升，因全球经济复苏强劲，加之印尼和和马来西亚提高强制使用生物柴油的要求。(完)