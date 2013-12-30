马来西亚期市：棕榈油期货小幅收低，但婆罗洲洪患疑虑抑制跌幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
马来西亚指标3月棕榈油合约 小幅收跌0.04%，报每吨2,629林吉特。
上周五棕榈油合约曾触及2,653林吉特，为12月12日迄今高位，当时林吉特走弱、逢低买盘以及雨季洪水所造成的供给忧虑，推动棕榈油反弹。
总成交量仅为9,980口，低于一般的35,000口水准，因年底假期因素影响交投萎缩，微小交易波动便放大价格走势。
市场人士将关注船货调查机构周二公布的12月全月棕榈油出口数据。
分析师表示，明年棕榈油的食用和能源应用需求预计将上升，因全球经济复苏强劲，加之印尼和和马来西亚提高强制使用生物柴油的要求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。