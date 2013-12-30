国际油市：亚洲燃料油裂解价差回升，因预期供应趋紧

路透新加坡12月30日 - 亚洲燃料油裂解价差周一回升，业界消息人士说，因预期供应减少但需求强劲。

180-cst品级的每桶原油加工亏损幅度周一报12.65美元，根据路透数据，这是12月23日价差触及12.58美元之后的最窄水平。

韩国公用事业企业Korea Western Power(WP)在官网称，拟招标采购1月到港的4.5万吨高硫燃料油。(www.westernpower.co.kr)

该项标案采购含硫量最高2.59%，投标截止时间为1月6日0500GMT。

现货交易方面并无成交回报。(完)

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