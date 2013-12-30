国际油市：亚洲燃料油裂解价差回升，因预期供应趋紧

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡12月30日 - 亚洲燃料油裂解价差周一回升，业界消息人士说，因预期供应减少但需求强劲。
180-cst品级的每桶原油加工亏损幅度周一报12.65美元，根据路透数据，这是12月23日价差触及12.58美元之后的最窄水平。
韩国公用事业企业Korea Western Power(WP)在官网称，拟招标采购1月到港的4.5万吨高硫燃料油。(www.westernpower.co.kr)
该项标案采购含硫量最高2.59%，投标截止时间为1月6日0500GMT。
现货交易方面并无成交回报。(完)
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(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。