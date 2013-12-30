专家观点：人民币“外升内贬”是中国经济发展的阶段性现象--盛松成

路透北京12月30日 - (本文节选自中国人民银行调查统计司司长盛松成的最新文章，本文仅代表个人观点）

2005年7月21日汇率形成机制改革前，人民币对美元中间价为8.2765，到2013年11月末人民币对美元中间价6.1325，人民币对美元累计升值35%。在人民币升值的这段时间里，国内CPI年均上涨3.1%，人民币呈现对外升值、对内贬值的现象。理性全面看待这一现象有利于正确认识中国经济发展所处阶段和经济发展要求。

1、三角度正确看待人民币对外升值

第一，人民币对外升值是对以往人民币对外价值长期低估的市场校正

在2005年人民币汇率形成机制改革之前的长达二十多年，我国经济高速增长，但同期人民币汇率却持续贬值，致使人民币对外价值低估。人民币汇率过去长期贬值，是通过外汇管制实现的，这与改革开放以来我国实施的出口导向型发展战略有关，即通过人民币汇率低估，推动出口并吸引外资，促进经济增长。

2005年7月人民银行进行了汇率形成机制改革，人民币汇率持续小幅升值，逐步向均衡回归，这是对以往人民币对外价值长期低估的市场校正。

第二，国际收支顺差等因素导致人民币持续升值

首先，结构性贸易顺差短期内难以消除。近年来，我国经济结构调整初见成效，外部失衡有所缓解，经常项目顺差规模呈下降态势。尽管如此，我国贸易顺差规模仍然较大，使我国外汇储备继续较快增长、人民币供不应求，这是目前人民币持续升值的主要原因。

其次，近年来我国经济一枝独秀，不仅好于发达国家，也好于其他新兴市场国家。我国经济发展潜力大，投资环境稳定，投资回报率较高，劳动力和土地等生产要素价格相对发达国家仍有一定优势，这些因素使我国稳居第二大外资流入国。资本的持续流入也是人民币升值的重要原因之一。

最后，过去较长时间里我国外汇管理“重流入轻流出”，企业对外投资能力较弱，个人对外投资更少，与大规模的外资流入相比资本流出规模很小，外汇供给大于外汇需求，也促使人民币升值。

从购买力平价法等评估结果的变化趋势可以看出，人民币名义汇率与均衡汇率的差距在明显缩小。此外，我国大中城市的土地、房地产、一些日常用品的价格都逐步接近国际价格水平，一些奢侈品的价格甚至超过国际价格水平，这也从一个侧面说明人民币汇率已逐渐接近均衡水平，人民币大幅升值的时期可能已经过去。

第三，人民币适度升值有利于经济结构调整和发展方式转变

人民币适度升值有助于改变过度依赖出口的发展方式，经济增长将主要依靠内需拉动。人民币汇率向均衡水平回归有利于提高经济发展的质量和效益。

由于人民币升值，企业仅仅依靠廉价劳动力将难以维持竞争优势，这将促使企业提高生产效率、加快技术进步、提高产品附加值、提升国际竞争力。

2、如何正确看待人民币对内贬值？

第一，从历史数据和国际比较看，最近十多年来我国通胀都处于较低水平

我国最近十多年来的通胀水平不仅明显低于之前历史时期，也低于同期美国、英国、韩国等国家的通胀水平，更低于这些国家经济高速增长阶段的通胀水平。1997-2012年美国、英国和韩国CPI年均涨幅分别为2.4%、2.1%和3.3%。

第二，通常经济增长与通胀正相关，适度通胀是经济增长的代价

上世纪90年代末以来，我国总体上保持了“高增长、低通胀”的良好发展态势。1997-2012年，我国GDP年均增速高达9.7%，CPI年均涨幅仅1.9%。我国GDP增速与滞后1年CPI之间的相关系数为0.6，同向变动关系显着。因此，要辩证地看待通胀。在消除恶性通胀的前提下，为实现较高经济增长和就业水平，应维持适度的通胀预期。

此外，我国CPI中食品权重较高（大约占1/3），近年来CPI涨幅相对较高主要是由食品价格上涨引起的。货币政策对粮食供给和粮食需求的调节作用都非常有限，因而不能通过货币政策来控制食品价格涨幅。如果为了压低食品价格而严控货币供给，则可能导致过于严厉的紧缩政策。但食品价格过快上涨确实严重影响中低收入人群的生活质量。对此，应采取收入调节和价格补贴的政策。

第三，加快转变发展方式，合理控制货币供应

现在有人提出“人民币对不起人民”的口号，这是一种片面的、违反经济规律和经济学常识的误导。难道通货紧缩、物价下降、失业增长、经济下滑，人民币就对得起人民了吗？难道人民币不升值、继续保持粗放式外向型经济发展模式、大量外汇流入、国内流动性泛滥、通胀高企，人民币就对得起人民了吗？看待任何经济现象，都要理性、客观、全面，不能意气用事，更不能用口号般的语言夺人眼球，因为那样只能搅乱人心，于事无补。