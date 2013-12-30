中国证券：IPO审核将取消问核环节，保荐机构需加强内控--证监会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月30日 - 中国证监会周一发布通知称，要求保荐机构加强内部控制，通过加强信息披露及严格履行问核程序防范项目风险。今后在首次公开发行（IPO）企业审核过程中，不再设问核环节。
通知强调，保荐机构督促发行人做好信息披露工作，并对发行人的申请文件、信息披露资料、其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续盈利能力，是否符合法定发行条件做出专业判断。
通知要求保荐机构履行问核程序时需填写相应表格并作为发行保荐工作报告的附件，在受理发行人上市申请文件时一并提交。今后在首发企业审核过程中，不再设问核环节。
中国证监会上月底发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，为重启暂停逾一年的IPO展开准备工作。这次改革旨在推进股票发行从核准制向注册制过渡。
欲了解通知详情，请点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。