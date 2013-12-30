国际油市：亚洲石脑油及汽油裂解价差上升，因即期供应吃紧

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
尽管今年即将结束，且韩国已大致完成2月上半月交易，石脑油多头走势从10月以来持续强劲上演。
这是因为交易商预期，由于市场缺乏替代原料，即期供应紧俏情况短期内不会改善。
一些石化厂商能够以液化石油气(LPG)取代5-15%的石脑油原料，但因为冬季需求缘故，LPG价格持坚。
“LPG价格已经脱离高档，但现在仍是冬天。我们还要再看看价格走势，”新加坡一交易商称。
台湾中油求购35,000吨全规格石脑油及35,000吨重质石脑油，2月1-25日交付至高雄，招标于1月2日截日。
亚洲汽油裂解价差触及五个月高位每桶7.53美元，一些交易员预期后续供给趋紧。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 李婷仪/蔡美珍)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。