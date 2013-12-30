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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 20:31 BJT

国际油市：亚洲石脑油及汽油裂解价差上升，因即期供应吃紧

尽管今年即将结束，且韩国已大致完成2月上半月交易，石脑油多头走势从10月以来持续强劲上演。

这是因为交易商预期，由于市场缺乏替代原料，即期供应紧俏情况短期内不会改善。

一些石化厂商能够以液化石油气(LPG)取代5-15%的石脑油原料，但因为冬季需求缘故，LPG价格持坚。

“LPG价格已经脱离高档，但现在仍是冬天。我们还要再看看价格走势，”新加坡一交易商称。

台湾中油求购35,000吨全规格石脑油及35,000吨重质石脑油，2月1-25日交付至高雄，招标于1月2日截日。

亚洲汽油裂解价差触及五个月高位每桶7.53美元，一些交易员预期后续供给趋紧。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 李婷仪/蔡美珍)
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