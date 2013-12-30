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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 20:39 BJT

标题新闻：诺基亚旗下网络设备部门NSN董事会执行主席Jesper Ovesen将在明年微软完成收购后卸任

路透12月30日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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