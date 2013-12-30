版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 30日 星期一 22:39 BJT

美国热股：黑石集团斥资2亿美元购得Crocs逾十分之一股权

路透12月30日 - 休闲鞋制造商Crocs 表示，黑石集团(百仕通) 对该公司发起一笔2亿美元的投资。相应地，黑石集团(百仕通)将得到13%的股份。

Crocs周一盘初大涨12.23%，报14.99美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐