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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 22:38 BJT

美国热股：索尼微涨，此前公布不出售锂电池业务决定

路透12月30日 - 日本经济新闻周日报导，索尼 决定不出售锂电池业务，认为借助于日圆疲软、及智能手机电池的需求增加，自己有能力扭转这块业务。

索尼周一盘初上涨0.94%，报17.25美元。(完)
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