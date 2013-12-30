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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 20:58 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差回升，炼厂维修季将至

路透新加坡12月30日 - 亚洲柴油裂解价差周一回升至六个交易日高位每桶18.06美元，市场冀望在年底沉寂局面之后，需求将回温。

“今天基本上没有变化，但大家觉得市场从下周起有可能走强。台塑石化旗下装置关闭约一个月，将对2月供给造成影响。”

台塑石化一座渣油流化催化裂解(RFCC)装置关闭的短期影响，暂时并不大，因为市场供应不缺。

但2月情况可能不同，因届时印度、泰国及日本将有炼厂维修。

最新一周美国馏分油库存减少185万桶，路透调查原预估减少40万桶。

道达尔的法国Gonfreville炼厂工人同意结束罢工，五处炼厂罢工皆告结束。

一名分析师估计，由于之前的罢工，法国减少约510万桶馏分油产量，但美国有能力补上这个供应缺口。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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