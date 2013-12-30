国际油市：亚洲柴油裂解价差回升，炼厂维修季将至

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡12月30日 - 亚洲柴油裂解价差周一回升至六个交易日高位每桶18.06美元，市场冀望在年底沉寂局面之后，需求将回温。
“今天基本上没有变化，但大家觉得市场从下周起有可能走强。台塑石化旗下装置关闭约一个月，将对2月供给造成影响。”
台塑石化一座渣油流化催化裂解(RFCC)装置关闭的短期影响，暂时并不大，因为市场供应不缺。
但2月情况可能不同，因届时印度、泰国及日本将有炼厂维修。
最新一周美国馏分油库存减少185万桶，路透调查原预估减少40万桶。
道达尔的法国Gonfreville炼厂工人同意结束罢工，五处炼厂罢工皆告结束。
一名分析师估计，由于之前的罢工，法国减少约510万桶馏分油产量，但美国有能力补上这个供应缺口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。