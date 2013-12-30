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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 22:42 BJT

美国热股：天合光能涨幅超3%，受助于在中国内地签署电厂项目框架协议

路透12月30日 - 中国太阳能企业天合光能 周一表示，同中国一地方政府当局签署了框架协议，将为中国新疆地区西部开发一处发电能力为1兆瓦的电厂项目。天合光能称，该工厂修建时间将超过四年，从2014年初开始。

天合光能周一盘初劲扬3.65%，报13.63美元。(完)
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