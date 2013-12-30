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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 23:03 BJT

表格：美国11月成屋待完成销售指数较上月增长0.2%，预估为增长1.0%

路透12月30日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国11月成屋待完成销售指数较上月增长0.2%，至101.7，预估为增长1.0%。

美国11月成屋待完成销售较2012年11月下降1.6%。

11月 10月 前值 12年11月 指数 101.7 101.5 102.1 103.3

11月 10月 前值 13年11月/12年11月 变动(%) 0.2 -1.2 -0.6 -1.6 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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