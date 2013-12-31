美国数据：10月标普/Case-Shiller房价指数涨势放缓，但按年涨幅创下逾七年高点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约12月31日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，10月美国独栋屋价格涨幅不及预期，但仍录得逾七年来最高按年升幅。
美国10月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数未经季节性调整后较前月上涨0.2%，低于分析师预估的上升0.7%。9月该指数上涨0.7%。
按季节调整后，10月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨1%。
美国10月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.6%，预估为上涨13.0%，按年升幅为2006年2月来最大，当时同比上升13.8%。
“楼市面临的关键经济问题，是美联储未来缩减量化宽松举措以及这将如何影响到抵押贷款利率。”S&P Dow Jones Indices指数委员会主席David Blitzer在一份声明中说。
20个城市的房价未经季节性调整后较上年同期上涨，拉斯维加斯和旧金山分别以27.1%和24.6%的幅度领涨。(完) (编译 洪曦; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。