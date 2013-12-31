美国数据：10月标普/Case-Shiller房价指数涨势放缓，但按年涨幅创下逾七年高点

路透纽约12月31日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，10月美国独栋屋价格涨幅不及预期，但仍录得逾七年来最高按年升幅。

美国10月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数未经季节性调整后较前月上涨0.2%，低于分析师预估的上升0.7%。9月该指数上涨0.7%。

按季节调整后，10月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨1%。

美国10月20个大都会地区房价指数较上年同期上涨13.6%，预估为上涨13.0%，按年升幅为2006年2月来最大，当时同比上升13.8%。

“楼市面临的关键经济问题，是美联储未来缩减量化宽松举措以及这将如何影响到抵押贷款利率。”S&P Dow Jones Indices指数委员会主席David Blitzer在一份声明中说。