版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 05:46 BJT

12月30日SPDR黄金持仓量较前日减少0.37%，或3.00吨，至798.22吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐