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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 05:57 BJT

美股盘后：Hertz盘后劲扬3.2%

路透纽约12月30日 - Hertz Global Holdings Inc 周一在美股盘后交易中劲扬3.2%。
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