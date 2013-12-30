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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 06:29 BJT

全球外汇市场12月31日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本东京金融市场休市

0030 - 澳洲11月民间信贷和房屋信贷

1245 - 美国12月28日当周ICSC/高盛连锁店销售

1355 - 美国12月28日当周Redbook连锁店销售

1400 - 美国10月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数

1445 - 美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)

1500 - 美国12月消费者信心指数

1530 - 美国达拉斯联储12月服务业活动指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

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台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 侯向明)
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