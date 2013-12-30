美国股市：多数股指几近收平，但道指再创收盘纪录高位

“我真应该延长休假，我现在满脑子想的都是这个，因为成交量太低了，”First New York Securities交易主管Sam Ginzburg说。他补充说，假日季期间交易清淡，可能略为加大市场的波动性。

在纽约证交所交易股票当中，推特(Twitter) 是最为活跃的个股之一，延续周一跌势，下挫5.1%报60.51美元。该股上周五下滑13%，脱离周四创下的纪录收盘高位73.31美元。

社交网络公司Facebook 是标准普尔500指数成份股中表现第二差的股票，下跌3.12%收报53.71美元。

媒体综合企业迪士尼 上涨2.5%报76.23美元，在道指和标普指数中均为表现最佳成份股，此前Guggenheim将该股评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标股价调高至87美元。

Cooper Tire & Rubber 上涨5.4%报24.20美元，收复稍早失地。之前该公司表示，不再继续与印度Apollo Tyres 进行25亿美元的并购。

卡骆驰(Crocs) 劲扬21.1%，收报16.14美元，之前有消息称黑石集团(百仕通) 将投资2亿美元，收购该公司13%股份。