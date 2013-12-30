美国股市：多数股指几近收平，但道指再创收盘纪录高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“我真应该延长休假，我现在满脑子想的都是这个，因为成交量太低了，”First New York Securities交易主管Sam Ginzburg说。他补充说，假日季期间交易清淡，可能略为加大市场的波动性。
在纽约证交所交易股票当中，推特(Twitter) 是最为活跃的个股之一，延续周一跌势，下挫5.1%报60.51美元。该股上周五下滑13%，脱离周四创下的纪录收盘高位73.31美元。
社交网络公司Facebook 是标准普尔500指数成份股中表现第二差的股票，下跌3.12%收报53.71美元。
媒体综合企业迪士尼 上涨2.5%报76.23美元，在道指和标普指数中均为表现最佳成份股，此前Guggenheim将该股评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标股价调高至87美元。
Cooper Tire & Rubber 上涨5.4%报24.20美元，收复稍早失地。之前该公司表示，不再继续与印度Apollo Tyres 进行25亿美元的并购。
卡骆驰(Crocs) 劲扬21.1%，收报16.14美元，之前有消息称黑石集团(百仕通) 将投资2亿美元，收购该公司13%股份。
天合光能 攀升6.5%至14.01美元，之前该公司签署协议，将在中国建立一家太阳能电厂。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。