澳新经济指标预测--12月31日-1月7日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月30日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月31日(二) 0030 澳洲民间信贷(较前月) 11月 -- +0.3% 房屋信贷(较前月) -- +0.5% 1月1日(三) 暂无重要经济数据公布 1月2日(四) 暂无重要经济数据公布 1月3日(五) 暂无重要经济数据公布 1月6日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月6日(一) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 44 44.1 新西兰贸易收支 逆差0.26 逆差1.68 新西兰截止11月的一年贸易收支 逆差4.5 逆差10 新西兰出口 43.9 42.5 1月7日(二) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 逆差5.29 商品/服务进口(较前月) -- +1.0% 商品/服务出口(较前月) -- 持平
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。