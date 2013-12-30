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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 07:06 BJT

****澳新经济指标预测--12月31日-1月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    12月30日当周   
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值    
    
    12月31日(二)
    0030  澳洲民间信贷(较前月)                            11月             --       +0.3%
              房屋信贷(较前月)                                             --       +0.5%
    
    1月1日(三)
    暂无重要经济数据公布  
    
    1月2日(四)
    暂无重要经济数据公布 
    
    1月3日(五)
    暂无重要经济数据公布  
    
    1月6日当周   
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值    
    
    1月6日(一)
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                          11月            44         44.1
          新西兰贸易收支                                               逆差0.26  逆差1.68
          新西兰截止11月的一年贸易收支                                  逆差4.5    逆差10
          新西兰出口                                                       43.9      42.5
    
    1月7日(二)
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   11月             --    逆差5.29
              商品/服务进口(较前月)                                        --       +1.0%
              商品/服务出口(较前月)                                        --        持平
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