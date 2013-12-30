《焦点》美国成屋待完成销售止住跌势，暗示楼市企稳

在楼市出现企稳迹象的同时，也有信号表明美国就业市场和制造业出现改善，强化了经济将在2014年全面增长的预期。

经济成长加强的预期再加上美联储缩减购债规模的决定，推高了长期借贷成本，10年期美国公债收益率在上周突破3%。

美联储在12月18日宣布将从1月开始把购债规模缩减100亿美元至750亿。预计联储在这一年当中将继续维持温和缩减的步调。

美联储此举证实其对经济成长的潜在动力抱有信心，提振美股涨至纪录高位。

“房价继续攀升，就业市场慢慢复苏，抵押贷款利率从历史角度来看仍处在纪录低位，因此楼市在未来一年料将继续逐步复苏，”道明证券美国投资策略师Gennadiy Goldberg写道。(完)