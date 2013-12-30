《焦点》美国成屋待完成销售止住跌势，暗示楼市企稳

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
在楼市出现企稳迹象的同时，也有信号表明美国就业市场和制造业出现改善，强化了经济将在2014年全面增长的预期。
经济成长加强的预期再加上美联储缩减购债规模的决定，推高了长期借贷成本，10年期美国公债收益率在上周突破3%。
美联储在12月18日宣布将从1月开始把购债规模缩减100亿美元至750亿。预计联储在这一年当中将继续维持温和缩减的步调。
美联储此举证实其对经济成长的潜在动力抱有信心，提振美股涨至纪录高位。
“房价继续攀升，就业市场慢慢复苏，抵押贷款利率从历史角度来看仍处在纪录低位，因此楼市在未来一年料将继续逐步复苏，”道明证券美国投资策略师Gennadiy Goldberg写道。(完)
(编译 王兴亚/许娜/郑茵 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。