《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 82.21 -0.43 -0.52 1633182
搜狐 72.11 +1.04 +1.46 387782
网易 78.27 -0.19 -0.24 425883
百度 173.99 +0.22 +0.13 2165230
亚信科技 11.96 +0.03 +0.25 992891
台湾
台湾积体电路 17.58 +0.32 +1.85 1405693
联电 2.03 +0.03 +1.50 155525
日月光 4.74 +0.01 +0.21 321161
硅品精密 5.96 +0.02 +0.34 233286
和信超媒体 0.99 +0.00 +0.01 145470
友达 3.04 -0.03 -0.98 256028
中华电信 31.01 -0.15 -0.48 17976
台湾国际航电 46.66 -0.01 -0.02 1299730
香港
中国移动 52.21 -0.55 -1.04 160734
中国联通 15.11 -0.04 -0.26 106290
中国电信 50.19 -0.38 -0.75 25848
中芯国际 3.79 +0.03 +0.80 8251
电讯盈科 4.35 -0.09 -2.03 2860
(完)
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(整理 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。