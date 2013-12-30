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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 07:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 82.21 -0.43 -0.52 1633182

搜狐 72.11 +1.04 +1.46 387782

网易 78.27 -0.19 -0.24 425883

百度 173.99 +0.22 +0.13 2165230

亚信科技 11.96 +0.03 +0.25 992891

台湾

台湾积体电路 17.58 +0.32 +1.85 1405693

联电 2.03 +0.03 +1.50 155525

日月光 4.74 +0.01 +0.21 321161

硅品精密 5.96 +0.02 +0.34 233286

和信超媒体 0.99 +0.00 +0.01 145470

友达 3.04 -0.03 -0.98 256028

中华电信 31.01 -0.15 -0.48 17976

台湾国际航电 46.66 -0.01 -0.02 1299730

香港

中国移动 52.21 -0.55 -1.04 160734

中国联通 15.11 -0.04 -0.26 106290

中国电信 50.19 -0.38 -0.75 25848

中芯国际 3.79 +0.03 +0.80 8251

电讯盈科 4.35 -0.09 -2.03 2860

(完)

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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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(整理 王兴亚)
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