重发-****日韩经济指标预测--12月31日-1月7日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(因技术原因重发) 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月30日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月30日(一) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.2% -0.1% (较上年同期) +1.2% +0.9% 12月31日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 12月初值 +6.4% +0.2% 进口(较上年同期) +3.5% -0.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差48 1月2日(四) -- 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 50.4 1月3日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月6日当周 1月6日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月7日(二) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。