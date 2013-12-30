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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 07:09 BJT

重发-****日韩经济指标预测--12月31日-1月7日****

(因技术原因重发)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：

    12月30日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    
    12月30日(一)
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                12月         +0.2%     -0.1%
                                 (较上年同期)                         +1.2%     +0.9%
    
    12月31日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月1日(三)
    0000  韩国出口(较上年同期)                         12月初值       +6.4%    +0.2%
              进口(较上年同期)                                        +3.5%    -0.6%
              贸易收支(亿美元)                                          --    顺差48 
    
    1月2日(四)
     --   韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)       12月           --      50.4
    
    1月3日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月6日当周
    
    1月6日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月7日(二)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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