表格：韩国12月CPI较上年同期上升1.1%，增幅低于预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔12月31日 - 韩国统计机构周二公布的数据显示：
* 12月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%(路透调查预估为上升0.2%)
* 12月CPI较上年同期上升1.1%(路透调查预估为上升1.2%)
* 12月核心CPI较上年同期上升1.9%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 0.1 1.1
按行业分类
农业,畜牧业,水产 7.76 0.6 -4.2
工业产品 31.77 0.0 1.6
服务业 55.64 0.1 1.3
其它类别
核心CPI 89.16 0.1 1.9
生鲜食品 4.17 -0.2 -11.1
(完)
(编译 张明钧; 审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。