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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 07:19 BJT

表格：韩国12月CPI较上年同期上升1.1%，增幅低于预期

路透首尔12月31日 - 韩国统计机构周二公布的数据显示：

* 12月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%(路透调查预估为上升0.2%)

* 12月CPI较上年同期上升1.1%(路透调查预估为上升1.2%)

* 12月核心CPI较上年同期上升1.9%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 0.1 1.1

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 0.6 -4.2

工业产品 31.77 0.0 1.6

服务业 55.64 0.1 1.3

其它类别

核心CPI 89.16 0.1 1.9

生鲜食品 4.17 -0.2 -11.1

(完)

(编译 张明钧; 审校 侯向明)
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