美国与加拿大经济指标预测--12月31日-1月7日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月30日当周 12月31日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月28日当周 -- +1.4% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月28日当周 -- +3.9% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区 10月 房价指数(较前月) +0.8% +0.9% (较上年同期) +13.0% +12.8% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区 房价指数(较前月) +0.7% +1.3% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 61.0 63.0 1500 美国消费者信心指数 12月 76.0 70.4 1530 美国达拉斯联储服务业活动指数 12月 -- 10.3 1月1日(三) 暂无重要经济数据公布。 1月2日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月28日当周 -- 33.8 四周均值(万人) -- 34.8 续请失业金人数(万人) 12月21日当周 -- 292.3 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 54.4 1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 12月 -- 55.3 1500 美国建筑支出 11月 +0.6% +0.8% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 57.0 57.3 美国ISM制造业投入物价分项指数 53.0 52.5 美国ISM制造业就业分项指数 56.8 56.5 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 63.6 1月3日(五) -- 美国整体汽车销售(万辆) 12月 1,600 -- 1445 美国纽约ISM企业活动指数 12月 -- 608.5 1530 美国ECRI经济领先指标 12月27日当周 -- 131.9 1月6日当周 1月6日(一) 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.7% +0.8% 1358 美国Markit服务业PMI 12月终值 -- 56.0 1500 美国耐久财订单 11月修正值 -- +3.5% 扣除运输的耐久财订单 -- +1.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +4.5% 1500 美国ISM非制造业指数 12月 54.5 53.9 ISM非制造业企业活动指数 56.1 55.5 ISM非制造业雇佣指数 -- 52.5 ISM非制造业新订单指数 -- 56.4 ISM非制造业价格指数 -- 52.2 1500 美国工厂订单 11月 +1.5% -0.9% 1月7日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月4日当周 -- -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差400 逆差406.4 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差3.1 顺差0.8 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月4日当周 -- -- 1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 43.1 1500 加拿大Ivey经季节调整的PMI 12月 52.0 53.7 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 张涛；审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。