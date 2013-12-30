美国与加拿大经济指标预测--12月31日-1月7日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月30日当周 12月31日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月28日当周 -- +1.4% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月28日当周 -- +3.9% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区 10月 房价指数(较前月) +0.8% +0.9% (较上年同期) +13.0% +12.8% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区 房价指数(较前月) +0.7% +1.3% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 61.0 63.0 1500 美国消费者信心指数 12月 76.0 70.4 1530 美国达拉斯联储服务业活动指数 12月 -- 10.3 1月1日(三) 暂无重要经济数据公布。 1月2日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月28日当周 -- 33.8 四周均值(万人) -- 34.8 续请失业金人数(万人) 12月21日当周 -- 292.3 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 54.4 1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 12月 -- 55.3 1500 美国建筑支出 11月 +0.6% +0.8% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 57.0 57.3 美国ISM制造业投入物价分项指数 53.0 52.5 美国ISM制造业就业分项指数 56.8 56.5 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 63.6 1月3日(五) -- 美国整体汽车销售(万辆) 12月 1,600 -- 1445 美国纽约ISM企业活动指数 12月 -- 608.5 1530 美国ECRI经济领先指标 12月27日当周 -- 131.9 1月6日当周 1月6日(一) 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.7% +0.8% 1358 美国Markit服务业PMI 12月终值 -- 56.0 1500 美国耐久财订单 11月修正值 -- +3.5% 扣除运输的耐久财订单 -- +1.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +4.5% 1500 美国ISM非制造业指数 12月 54.5 53.9 ISM非制造业企业活动指数 56.1 55.5 ISM非制造业雇佣指数 -- 52.5 ISM非制造业新订单指数 -- 56.4 ISM非制造业价格指数 -- 52.2 1500 美国工厂订单 11月 +1.5% -0.9% 1月7日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月4日当周 -- -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差400 逆差406.4 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差3.1 顺差0.8 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月4日当周 -- -- 1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 43.1 1500 加拿大Ivey经季节调整的PMI 12月 52.0 53.7 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 张涛；审校 戴素萍)