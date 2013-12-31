中国经济：今年对外投资可达900亿美元，能源矿产领域有空间--专家

路透上海12月31日 - 中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣预计，今年中国对外投资规模将达900亿美元，未来中国对外投资在能源资源矿产投资以及市场拓展性投资等四个领域仍有空间。

中国证券报周二援引他的话称，未来中国对外投资有空间的四个领域还包括：国内升级产业，以并购形式向境外投资；以降低成本为主要目的，将低附加值价值链投到海外以及通信设备、高铁等行业具有优势、可带动关联产品出口的投资。