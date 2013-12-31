中国经济：今年对外投资可达900亿美元，能源矿产领域有空间--专家

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月31日 - 中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣预计，今年中国对外投资规模将达900亿美元，未来中国对外投资在能源资源矿产投资以及市场拓展性投资等四个领域仍有空间。
中国证券报周二援引他的话称，未来中国对外投资有空间的四个领域还包括：国内升级产业，以并购形式向境外投资；以降低成本为主要目的，将低附加值价值链投到海外以及通信设备、高铁等行业具有优势、可带动关联产品出口的投资。
刚刚结束的商务工作会议上，商务部长高虎城表示，2013年中国对外贸易迈上新台阶，预计全年进出口总额4.14万亿美元，增长7%以上，出口占国际市场份额继续上升。服务贸易超过5,200亿美元。双向投资水平提高，预计全年实际使用外资1,170亿美元，增长5%左右，非金融类对外直接投资880亿美元，增长15%左右。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。