欧洲经济指标预测--12月31日-1月7日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月30日当周 12月31-1月10日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 -- +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +7.7% 12月31日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月1日(三) 暂无重要经济数据公布。 1月2日(四) 0843 意大利Markit/ADACI 制造业采购经理人指数(PMI) 12月 51.8 51.4 0848 法国Markit制造业PMI 12月 47.1 47.1 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 12月 54.2 54.2 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月 52.7 52.7 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 58.0 58.4 1月3日(五) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.7% +0.6% (较上年同期) +7.1% +6.5% 0800 瑞士KOF领先指标 12月 1.93 1.85 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 12月 56.9 56.5 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +1.5% +1.4% 对民间部门贷款 -2.1% -2.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加7 增加4.6 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加13.0 增加12.2 抵押贷款批准件数(千件) 69.00 67.701 M4货供额(较前月) -- +0.10% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 62.0 62.6 1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.3% -0.3% (较上年同期) +0.8% +0.7% 意大利HICP(较前月) 12月初值 +0.3% -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.7% 1月6日当周 1月6日(一) 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 -- 47.2 0848 法国Markit服务业PMI 12月 47.4 47.4 法国Markit综合PMI -- 47.0 0853 德国Markit服务业PMI 12月 54.0 54.0 德国Markit综合PMI -- 55.2 0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 51.0 51.0 欧元区Markit综合PMI 52.1 52.1 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 12月 60.5 60.0 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 -- 正8.0 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 12月初值 +1.3% +1.6% (较前月) +0.4% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 1月7日(二) 0745 法国消费者信心指数 12月 84 84 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 持平 增加1 未经季节调整失业人数(万人) -- 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 298.5 1000 欧元区通胀率 12月初值 +0.9% +0.9% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。