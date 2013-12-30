版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 07:40 BJT

****欧洲经济指标预测--12月31日-1月7日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   

    12月30日当周         
    
    12月31-1月10日
    0800   英国Halifax房价指数(较前月)                       12月        --       +1.1%
           英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     --       +7.7%
    
    12月31日(二)
    暂无重要经济数据公布。 
     
    1月1日(三)
    暂无重要经济数据公布。
      
    1月2日(四)   
    0843   意大利Markit/ADACI 制造业采购经理人指数(PMI)      12月       51.8       51.4
    0848   法国Markit制造业PMI                               12月       47.1       47.1
    0853   德国Markit/BME 制造业PMI                          12月       54.2       54.2
    0858   欧元区Markit制造业PMI                             12月       52.7       52.7
    0928   英国Markit/CIPS制造业PMI                          12月       58.0       58.4 
    
    
    1月3日(五)
    0700   英国Nationwide房价指数(较前月)                    12月      +0.7%      +0.6%
                             (较上年同期)                              +7.1%      +6.5%  
    0800   瑞士KOF领先指标                                   12月       1.93       1.85
    0830   瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                    12月       56.9       56.5
    0900   欧元区M3货供额(较上年同期)                        11月      +1.5%      +1.4%
                 对民间部门贷款                                        -2.1%      -2.1%
                 M3三个月移动平均年增长率                                --       +1.9%
    0930   英国消费者信贷(亿英镑)                           11月       增加7    增加4.6
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                            增加13.0   增加12.2
                抵押贷款批准件数(千件)                                 69.00     67.701
                M4货供额(较前月)                                          --     +0.10%
    0930   英国Markit/CIPS建筑业PMI                         12月        62.0       62.6
    1000   意大利CPI(较前月)                                12月初值   +0.3%      -0.3%
                     (较上年同期)                                      +0.8%      +0.7%
            意大利HICP(较前月)                              12月初值   +0.3%      -0.3%
                      (较上年同期)                                     +0.6%      +0.7% 
    
    1月6日当周 
    
    1月6日(一)
    0843    意大利Markit/ADACI服务业PMI                     12月         --       47.2 
    0848    法国Markit服务业PMI                             12月        47.4      47.4
            法国Markit综合PMI                                            --       47.0
    0853    德国Markit服务业PMI                             12月        54.0      54.0
            德国Markit综合PMI                                            --       55.2
    0858    欧元区Markit服务业PMI                           12月        51.0      51.0
            欧元区Markit综合PMI                                         52.1      52.1
    0928    英国Markit/CIPS服务业指数                       12月        60.5      60.0
    0930    欧元区Sentix投资者信心指数                       1月         --      正8.0    
    1300    德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)    12月初值       +1.3%     +1.6%
                                        (较前月)                       +0.4%     +0.2%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                       +0.3%     +0.2%
                                        (较上年同期)                   +1.4%     +1.3%  
     
    1月7日(二)
    0745    法国消费者信心指数                             12月          84         84
    0855    德国经季节调整失业人数变化(万人)               12月        持平      增加1
                  未经季节调整失业人数(万人)                            --         280
                  经季节调整失业率                                     6.9%       6.9%
                  经季节调整失业人数(万人)                              --       298.5   
    1000    欧元区通胀率                               12月初值       +0.9%      +0.9%   (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐