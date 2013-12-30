全球汇市：投机客12月24日止当周增持美元多仓--CFTC

路透纽约12月30日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓。

12月24日止当周，投机客持有的美元净多头仓位升至189.2亿美元，前一周为183.2亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月24日当周 12月17日当周

多头仓位 14,261 22,225

空头仓位 158,083 152,448

净仓位 -143,822 -130,223

欧元(125,000欧元为1口)

12月24日当周 12月17日当周

多头仓位 102,462 97,780

空头仓位 70,290 69,857

净仓位 32,172 27,923

英镑(62,500英镑为1口)

12月24日当周 12月17日当周

多头仓位 62,593 62,285

空头仓位 48,173 44,460

净仓位 14,420 17,825

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月24日当周 12月17日当周

多头仓位 26,537 25,292

空头仓位 14,617 13,337

净仓位 11,920 11,955

加元(100,000加元为1口)

12月24日当周 12月17日当周

多头仓位 28,191 25,133

空头仓位 86,623 90,633

净仓位 -58,432 -65,500

澳元(100,000澳元为1口)

12月24日当周 12月17日当周

多头仓位 14,857 13,752

空头仓位 69,096 65,405

净仓位 -54,239 -51,653

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月24日当周 12月17日当周

多头仓位 13,899 12,842

空头仓位 7,443 7,169

净仓位 6,456 5,673

(完)

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