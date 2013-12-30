全球汇市：投机客12月24日止当周增持美元多仓--CFTC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约12月30日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓。
12月24日止当周，投机客持有的美元净多头仓位升至189.2亿美元，前一周为183.2亿美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月24日当周 12月17日当周
多头仓位 14,261 22,225
空头仓位 158,083 152,448
净仓位 -143,822 -130,223
欧元(125,000欧元为1口)
12月24日当周 12月17日当周
多头仓位 102,462 97,780
空头仓位 70,290 69,857
净仓位 32,172 27,923
英镑(62,500英镑为1口)
12月24日当周 12月17日当周
多头仓位 62,593 62,285
空头仓位 48,173 44,460
净仓位 14,420 17,825
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月24日当周 12月17日当周
多头仓位 26,537 25,292
空头仓位 14,617 13,337
净仓位 11,920 11,955
加元(100,000加元为1口)
12月24日当周 12月17日当周
多头仓位 28,191 25,133
空头仓位 86,623 90,633
净仓位 -58,432 -65,500
澳元(100,000澳元为1口)
12月24日当周 12月17日当周
多头仓位 14,857 13,752
空头仓位 69,096 65,405
净仓位 -54,239 -51,653
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月24日当周 12月17日当周
多头仓位 13,899 12,842
空头仓位 7,443 7,169
净仓位 6,456 5,673
(完)
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(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。