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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 07:44 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月24日持仓报告(表)

路透12月30日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年12月24日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(169,272口)

59,845 23,837 11,977 83,879 120,065 155,701 155,879 13,571 13,393

较12月17日变动(未平仓合约：增加4,108口)

1,190 -1,777 593 1,290 4,794 3,073 3,610 1,035 498

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.4 14.1 7.1 49.6 70.9 92.0 92.1 8.0 7.9

各类交易商数量(总计为235家)

92 54 49 56 72 169 159 (完)

(整理 侯向明； 审校 张涛)
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