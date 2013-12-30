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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 07:42 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月24日持仓报告(表)

路透12月30日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年12月24日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(164,932口)

60,943 56,208 9,464 74,020 75,004 144,427 140,676 20,505 24,256

较12月17日变动(未平仓合约：增加5,053口)

5,934 3,578 1,915 -2,919 1,009 4,930 6,502 123 -1,449

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.0 34.1 5.7 44.9 45.5 87.6 85.3 12.4 14.7

各类交易商数量(总计为257家)

80 103 41 49 56 151 182 (完) (整理 侯向明； 审校 张涛)
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