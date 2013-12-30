《中国报摘》--中国证券报12月31日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--五家公司周一晚间获新股发行批文，这意味着IPO正式重启。这五家公司分别是纽威阀门、新宝电器、楚天科技、全通教育及我武生物，覆盖主板、中小板及创业板。
* 其他:
--调查显示，六成以上受访股民在2013年赚钱，八成以上受访基民在基金投资中实现正收益。对2014年股市总体趋势，41.58%的受访者看涨，53.47%的受访者认为股市将盘整，有71%的受访者有意愿认购新股。
--国家开发投资公司已完成控股收购安信证券。国投公司表示，收购有助于公司发挥投资控股公司功能、提升资本运营能力，公司将进一步推动安信证券上市，拓宽发展空间。
--国家发改委宏观经济研究院副院长王一鸣日前表示，预计今年中国对外投资规模将达900亿美元。
--中茵股份 称，全资子公司苏州中茵掌易宝网络科技有限公司与联通支付有限公司已签定了战略合作协议。协议核心内容是双方合作开拓移动支付业务。联通支付承诺在双方合作区域内这一合作具有排他性。
--包钢股份 拟定向增发募集资金不超过298亿元人民币，主要用于收购包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、尾矿库资产以及补充流动资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。