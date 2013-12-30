《中国报摘》--中国证券报12月31日

* 头版头条:

--五家公司周一晚间获新股发行批文，这意味着IPO正式重启。这五家公司分别是纽威阀门、新宝电器、楚天科技、全通教育及我武生物，覆盖主板、中小板及创业板。

* 其他:

--调查显示，六成以上受访股民在2013年赚钱，八成以上受访基民在基金投资中实现正收益。对2014年股市总体趋势，41.58%的受访者看涨，53.47%的受访者认为股市将盘整，有71%的受访者有意愿认购新股。

--国家开发投资公司已完成控股收购安信证券。国投公司表示，收购有助于公司发挥投资控股公司功能、提升资本运营能力，公司将进一步推动安信证券上市，拓宽发展空间。

--国家发改委宏观经济研究院副院长王一鸣日前表示，预计今年中国对外投资规模将达900亿美元。

--中茵股份 称，全资子公司苏州中茵掌易宝网络科技有限公司与联通支付有限公司已签定了战略合作协议。协议核心内容是双方合作开拓移动支付业务。联通支付承诺在双方合作区域内这一合作具有排他性。