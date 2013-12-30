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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 07:42 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月24日持仓报告(表)

路透12月30日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年12月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(384,974口)

135,390 108,051 24,226 188,511 215,029 348,127 347,306 36,847 37,668

较12月17日变动(未平仓合约：减少458口)

2,322 887 63 -2,534 -3,115 -149 -2,165 -309 1,707

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.2 28.1 6.3 49.0 55.9 90.4 90.2 9.6 9.8

各类交易商数量(总计为273家)

95 87 67 62 58 188 189 (完)

(整理 侯向明； 审校 张涛)
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