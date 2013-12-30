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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 07:44 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月24日持仓报告(表)

路透12月30日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月24日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,178,132口)

312,715 389,758 163,113 573,768 398,808 1049596 951,679 128,536 226,453

较12月17日变动(未平仓合约：减少16,526口)

-3,410 -11,128 -3,477 -4,926 -6,161 -11,813 -20,766 -4,713 4,240

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.5 33.1 13.8 48.7 33.9 89.1 80.8 10.9 19.2

各类交易商数量(总计为661家)

130 165 150 239 270 466 511 (完)

(整理 侯向明； 审校 张涛)
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