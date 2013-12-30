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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 07:48 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月24日持仓报告(表)

路透12月30日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(628,600口)

245,120 69,346 87,828 239,009 383,943 571,957 541,117 56,643 87,483

较12月17日变动(未平仓合约：减少22,261口)

-3,481 -2,274 78 -16,613 -16,768 -20,016 -18,964 -2,245 -3,297

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.0 11.0 14.0 38.0 61.1 91.0 86.1 9.0 13.9

各类交易商数量(总计为507家)

158 129 141 135 186 365 405 (完)

(整理 侯向明； 审校 郑茵)
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