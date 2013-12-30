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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 07:49 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月24日持仓报告(表)

路透12月30日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(404,159口)

130,728 189,105 63,259 181,185 102,919 375,172 355,283 28,987 48,876

较12月17日变动(未平仓合约：增加6,974口)

6,008 3,766 934 730 2,890 7,672 7,590 -698 -616

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.3 46.8 15.7 44.8 25.5 92.8 87.9 7.2 12.1

各类交易商数量(总计为371家)

105 142 96 88 90 245 287 (完)

(整理 侯向明； 审校 郑茵)
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