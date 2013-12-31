版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 08:12 BJT

中国证券：五家公司获发行批文并启动IPO，暂停逾一年的新股发行重启

路透上海12月31日 - 中国证监会发行部、创业板部周一共向五家已过会企业发放了发行批文。而这五家企业随即启动首次公开发行（IPO）程序，计划在1月中旬前后进行网上网下申购。

沪深证交所信息显示，首批重启新股发行的企业包括沪市主板企业一家、深市中小板企业一家、创业板企业三家。据上海证券报周二报导，未来几日，发行监管部门还将陆续向完成准备的已过会企业发放发行批文。

首批企业包括沪市主板的苏州纽威阀门股份有限公司；深市中小板的广东新宝电器股份有限公司；深市创业板的楚天科技股份有限公司、浙江我武生物科技股份有限公司、广东全通教育股份有限公司。 　　纽威阀门是国内最大的工业阀门制造商与出口商，其拟发行不超过1.2亿股，募投项目主要为年产1万台（套）石油阀门及设备的新增产能等。而新宝电器是国内最大的电热水壶、电热咖啡机、搅拌机、多士炉出口企业，拟发行不超过7,600万股，募资7.4亿元，用于安徽滁州小家电生产基地等四个项目。 　楚天科技等三家拟登陆创业板的公司，发行规模均在2,000-3,000万股之间。

自2012年11月以后，国内A股IPO一直暂停，11月底，中国证监会发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计最快1月IPO重启。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐