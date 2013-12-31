《中国报摘》--其他报纸重要消息12月31日

**上海证券报**

--中国证券投资基金业协会近日发布相关指引，基金管理人应当明确基金从业人员及其配偶、利害关系人持有证券的最短期限，原则上不得低于三个月。

--2014年上海自贸试验区金融工作事务将包括五项制度创新和五项功能推进，包括建立自由贸易账户的分账核算管理制度；建立汇兑便利化的双向投融资制度，打通境内外市场；扩大人民币跨境使用领域；建设利率市场化改革体系等。

--浙报传媒 将收购公司控股股东浙报控股旗下的美术报社、浙江老年报社的采编业务资产。这是中国首例传统媒体采编业务资产置入上市公司的案例。

--ARJ21-700新支线飞机首批交付的两架飞机正式下线，为预投产迈出重要一步，成都航空成为其首家用户。

**证券时报**

--全国中小企业股份转让系统昨发布14项市场层面的业务制度规则，今日起接收全国范围内符合条件的股份公司的挂牌申请。

**第一财经日报**

--中国神华集团与五大电力集团的电煤价格谈判仍未有结果，目前只是将下月5,500大卡煤炭价格暂定为590元人民币／吨，业内人士表示，这预示着1月的煤炭价格将大跌。

--华为 轮值首席执行官（CEO）徐直军表示，2013年公司销售收入预计将超过385亿美元，同比增长10%。

**东方早报**

--中国保监会主席项俊波在接受媒体专访时表示，中国再保险集团将重启上市工作，保监会也将稳步推进中再集团整体上市。

**21世纪经济报 道**

--中远集团董事长马泽华表示，旗下中国远洋 今年“非常有希望不亏损”，明年市场还是很不明确，更难应对。

--中国煤炭行业协会副会长姜智敏表示，国内煤炭产能在40亿吨左右，产能建设大幅超前。有关部门正在采取措施，例如提高煤炭准入条件等来控制增量，逐步淘汰小煤矿等优化存量。

**人民日报**

--国务院印发关于调整完善生育政策的意见，启动“单独两孩”政策，各地政府在全面评估当地人口形势、计划生育工作基础及政策实施风险的情况下，制定单独两孩政策实施方案，报国务院主管部门备案。(完)