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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 07:59 BJT

****敬告客户：韩国股汇债市场12月31日和1月1日休市****

亲爱的客户，您好：

韩国股汇债市场12月31日(周二)休市进行交易结算，1月1日(周三)适逢新年假期休市，1月2日(周四)恢复正常交易。(完)

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