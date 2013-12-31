欧洲个股：印度外资监管机构批准沃达丰全资持有印度事业

路透新德里12月30日 - 经济事务秘书Arvind Mayaram周一表示，印度的外国投资监管机构已经批准沃达丰(Vodafone) 以16亿美元实现全资持有其本地部门Vodafone India的计画。

这项交易需要印度联邦内阁的最后通过。

印度在8月开放外资对本地电信业者的所有权比例上限，由原先的74%上调至100%。

沃达丰在2007年以110亿美元收购和记黄埔 的印度移动通讯资产而进入印度市场，合计直接及间接拥有Vodafone India的84.5%，直接拥有其64.4%。以用户数及营收来看，Vodafone India为印度第二大电信业者。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)