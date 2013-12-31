金砖国家：12月30日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月30日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.44%，成为1,001.90点。
中国股市：沪综指近收平，政策利好程度有限市场弱势难改
香港股市：量缩收平，但腾讯跳涨至纪录高位
中国汇市：人民币即期收盘再创新高，年末成交有限但升值预期犹在
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拉美股市：周一上扬，但年线料将收低。Bovespa指标股指 上涨0.47%，至51,507.16点。政府财政恶化，经济成长疲弱，加上通胀压力挥之不去，导致投资人对巴西股市敬而远之，特别是发达市场因经济复苏而受惠。
拉美汇市：2013年墨西哥披索在拉美货币中表现出众
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南非股市：上升近1%，收在历史新高点附近；投资人抢进Naspers 及Mondi 等绩优股，推使大盘今年迭创新高。Top-40绩优股指数 收涨0.91%，报41,348.03点，与11月所创新高41,473.92相距不远。综合指数 升0.87%，报46,131.29点。
南非汇市：兰特兑美元大涨逾1%，受贸易数据提振
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印度股市：下滑，跌离上日所创三周收盘高位，因投资人锁定Infosys等指标科技股的获利，而水泥制造类股则因担忧营建活动低迷而走跌。指标BSE指数 收低0.24%，报21,143.01点；NSE指数 跌0.36%，报6,291.10点。
印度汇市：印度卢比下跌，受国营银行对美元的需求所打压，交易商指称系因应炼油业者的需求所致；卢比于8月触及历史低位，今年封关时料为亚洲表现最差的货币之一。卢比兑美元 收报61.91/92，上日报61.85/86。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,442,160点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.04%，报787.08点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬0.74%，报32.8350卢布；卢布兑欧元 贬1.21%，报45.3280卢布。(完) (整理 龚芳；审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。