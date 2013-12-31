金砖国家：12月30日股汇市收盘纵览

路透12月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月30日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.44%，成为1,001.90点。

中国股市：沪综指近收平，政策利好程度有限市场弱势难改

香港股市：量缩收平，但腾讯跳涨至纪录高位

中国汇市：人民币即期收盘再创新高，年末成交有限但升值预期犹在

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拉美股市：周一上扬，但年线料将收低。Bovespa指标股指 上涨0.47%，至51,507.16点。政府财政恶化，经济成长疲弱，加上通胀压力挥之不去，导致投资人对巴西股市敬而远之，特别是发达市场因经济复苏而受惠。

拉美汇市：2013年墨西哥披索在拉美货币中表现出众

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南非股市：上升近1%，收在历史新高点附近；投资人抢进Naspers 及Mondi 等绩优股，推使大盘今年迭创新高。Top-40绩优股指数 收涨0.91%，报41,348.03点，与11月所创新高41,473.92相距不远。综合指数 升0.87%，报46,131.29点。

南非汇市：兰特兑美元大涨逾1%，受贸易数据提振

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印度股市：下滑，跌离上日所创三周收盘高位，因投资人锁定Infosys等指标科技股的获利，而水泥制造类股则因担忧营建活动低迷而走跌。指标BSE指数 收低0.24%，报21,143.01点；NSE指数 跌0.36%，报6,291.10点。

印度汇市：印度卢比下跌，受国营银行对美元的需求所打压，交易商指称系因应炼油业者的需求所致；卢比于8月触及历史低位，今年封关时料为亚洲表现最差的货币之一。卢比兑美元 收报61.91/92，上日报61.85/86。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,442,160点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.04%，报787.08点。