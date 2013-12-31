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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月31日

路透香港12月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比
较.(1美元=7.7543港元 )
    
    美国股市主要股指周一多数几近收平，道琼工业指数 收涨25.88点，或0.16%，至16,504
.29点，再创纪录收盘高位，标准普尔500指数涨势停顿，因市场成交清淡，且房屋数据弱于预期。
 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       184.770   -1.09      13836            14.328       0.05
 中国铝业                       8.760    0.46      18830             2.717      -0.11
 中国移动                      52.210   -1.04     160734            80.970       0.58
 中国人寿                      46.650   -1.25      23472            24.116       0.07
 中石油                       109.730   -0.26      21041             8.509       0.34
 中石化                        81.300   -1.43      17660             6.304       0.39
 汇丰控股            <HSBC.K   54.750   -0.02     678030            84.910       0.90
 中电信                        50.190   -0.75      25848             3.892      -0.72
 中国联通                      15.110   -0.26     106290            11.717       0.31
 兖州煤业                       9.150   -2.14      33071             7.095       0.36
 华能国际                      36.150    0.28       4438             7.008       0.40
 南方航空                      19.540   -1.06      15965             3.030       2.03
 东方航空                      19.040   -0.94       8930             2.953       1.82
 中芯国际                       3.790    0.80       8251             0.588      -2.04
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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