《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月31日

路透香港12月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比 较.(1美元=7.7543港元 ) 美国股市主要股指周一多数几近收平，道琼工业指数 收涨25.88点，或0.16%，至16,504 .29点，再创纪录收盘高位，标准普尔500指数涨势停顿，因市场成交清淡，且房屋数据弱于预期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 184.770 -1.09 13836 14.328 0.05 中国铝业 8.760 0.46 18830 2.717 -0.11 中国移动 52.210 -1.04 160734 80.970 0.58 中国人寿 46.650 -1.25 23472 24.116 0.07 中石油 109.730 -0.26 21041 8.509 0.34 中石化 81.300 -1.43 17660 6.304 0.39 汇丰控股 <HSBC.K 54.750 -0.02 678030 84.910 0.90 中电信 50.190 -0.75 25848 3.892 -0.72 中国联通 15.110 -0.26 106290 11.717 0.31 兖州煤业 9.150 -2.14 33071 7.095 0.36 华能国际 36.150 0.28 4438 7.008 0.40 南方航空 19.540 -1.06 15965 3.030 2.03 东方航空 19.040 -0.94 8930 2.953 1.82 中芯国际 3.790 0.80 8251 0.588 -2.04 (完) (整理 梁慧仪)