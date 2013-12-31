《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月31日

*工商时报：

--蛇年车市摆尾，愈到年终买气愈旺，台湾车业信心大增，两大龙头裕隆汽车 董事长严凯泰、和泰汽车 总经理苏纯兴有共识，马年新车挂牌数将上看40万辆。

--台湾现有六档不动产投资信托基金（REITs）明年再掀资产活化风潮；其中，国泰1号REITs将在今日（31）决定受益人大会的时间与地点，讨论处分国泰1号旗下资产台北中华大楼的细项，可望让国泰1号成为2014年首档活化资产REITs。

--随着台北市土地市场大缺货、房市多方仍占上风，建商、金融寿险业和自用型买家的传产业，大举在全台猎地，带动2013年第四季土地市场呈现爆炸量，单季成交高达791亿台币，创下最近23季以来最大量。

--台湾银行业大陆分行获利，今年确定成长幅度超过一倍。金管会即将在下月中旬公布官方版的台湾银行业大陆分行获利统计，根据各家银行业者提前自结数据，截至今年11月底，10家台资银行大陆分行的获利已达5,700万美元，确定将比去年全年高出至少1.5倍。

*经济日报：

--为增加住宅供给，并使台湾闲置的90万户空屋活化利用，内政部长李鸿源昨（30）日表示，将提出一个为期10年的住宅计画，萝卜与棍子将双管齐下，愿意释出闲置余屋出租的房东，将可获得减税利益；不愿出租余屋者，持有税成本则会上升。

--因应美国联准会（Fed）宣布量化宽松政策（QE）逐步退场，劳保、劳退两大政府基金明年投资股债比率微调，不再增加债券部位，新增资金朝股市配置，两大基金预估明年加码台股合计1,100亿台币。

--台湾大哥大 总经理赖弦五昨日（30）说，将与鸿海 合作发展自有品牌中低阶智慧手机，有两款为鸿海代工，明年更将携手抢进平价LTE手机，未来在4G网路建设上，可望与鸿海扩大合作。外界解读，这将是台湾大与鸿海吹响4G合作预奏曲。（完）

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。