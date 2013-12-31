中国个股：包钢股份拟定增募资至多298亿元，用于收购集团选矿等资产

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月31日 - 中国内蒙古包钢钢联股份有限公司 周二称，拟非公开发行A股募集至多298亿元人民币，主要用于收购控股股东包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、尾矿库资产以及补充流动资金。
公告显示，本次非公开发行A股股票数量不超过82.55亿股，发行价格为3.61元/股；发行对象为包钢集团、招商财富资产管理公司、国华人寿、财通基金、上海理家盈贸易公司、上海六禾丁香投资中心、华安资产管理（香港）公司，均将以现金认购。
其中，包钢集团认购数量为48.22亿股。而在上述募集资金投资项目中，尾矿库资产的预估值约为273亿元。
中国证券报引述包钢股份副总经理刘金毅指出，本次收购完成后，包钢股份将在掌握白云鄂博西矿资源的基础上，进一步掌握集团所属的白云鄂博东主矿和尾矿库资产。这意味着，包钢股份将完全控制白云鄂博的稀土原料，进一步向上游矿山资源延伸，包钢股份转型资源经营型企业迈出了实质性一步。
对于包钢股份今后的发展方向，刘金毅表示，公司今后将优化钢铁，突出稀土，大力发展能源和有色金属行业，充分利用资源优势和政府的支持，实现钢铁企业向资源企业的转型。
刘金毅表示,本次资产注入完成后，集团的矿石资源将全部由包钢股份掌控，公司由此介入了稀土生产环节，可以享受稀土产业链利润，收购尾矿库资产进一步完善了公司在稀土等有色金属原料开发方面的产业布局，为公司实现转型奠定坚实的基础。
中证报还援引一位稀土行业分析师称，本次交易完成后，未来集团稀土矿产资源的利益将全部由包钢股份享有。而从包钢股份掌握的稀土资源价值来看，按照目前国内44%混和碳酸稀土的市场价格2.6-2.8万元/吨估算，仅尾矿库中所含的稀土资源的价值就达到8,000亿元以上，这为包钢股份的盈利前景提供了广阔的想象空间。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。