中国个股：包钢股份拟定增募资至多298亿元，用于收购集团选矿等资产

路透上海12月31日 - 中国内蒙古包钢钢联股份有限公司 周二称，拟非公开发行A股募集至多298亿元人民币，主要用于收购控股股东包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、尾矿库资产以及补充流动资金。

公告显示，本次非公开发行A股股票数量不超过82.55亿股，发行价格为3.61元/股；发行对象为包钢集团、招商财富资产管理公司、国华人寿、财通基金、上海理家盈贸易公司、上海六禾丁香投资中心、华安资产管理（香港）公司，均将以现金认购。

其中，包钢集团认购数量为48.22亿股。而在上述募集资金投资项目中，尾矿库资产的预估值约为273亿元。

中国证券报引述包钢股份副总经理刘金毅指出，本次收购完成后，包钢股份将在掌握白云鄂博西矿资源的基础上，进一步掌握集团所属的白云鄂博东主矿和尾矿库资产。这意味着，包钢股份将完全控制白云鄂博的稀土原料，进一步向上游矿山资源延伸，包钢股份转型资源经营型企业迈出了实质性一步。

对于包钢股份今后的发展方向，刘金毅表示，公司今后将优化钢铁，突出稀土，大力发展能源和有色金属行业，充分利用资源优势和政府的支持，实现钢铁企业向资源企业的转型。

刘金毅表示,本次资产注入完成后，集团的矿石资源将全部由包钢股份掌控，公司由此介入了稀土生产环节，可以享受稀土产业链利润，收购尾矿库资产进一步完善了公司在稀土等有色金属原料开发方面的产业布局，为公司实现转型奠定坚实的基础。